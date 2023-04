Vrasja e shtetasit të Maqedonisë së Veriut në Bullgari, deklarohen nga Ministria e Punëve të Jashtme

Sipas informacioneve të para të cilat ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bullgari i ka marrë nga institucionet kompetente të Republikës së Bullgarisë, gjatë ditës së djeshme në Bullgari është gjetur trupi i pajetë i personit I.N. (49), shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Siç ka informuar MPJ, ambasada e Maqedonisë së Veriut në Sofje vazhdon të jetë në komunikim të rregullt me ​​organet kompetente në Bullgari, nga të cilat priten më shumë informacione lidhur me rastin dhe rrjedhën e procedurës për zbardhjen e plotë të rastit, për të cilën MPJ-ja do ta informojë publikun në mënyrë plotësuese.

“Njëherësh, ambasada qëndron në dispozicion të familjes së shtetasit të ndjerë për çdo nevojë”, kanë thënë në MPJ.

Televizioni bullgar bTV më herët, duke u thirrur në burime të policisë në Burgas, bëri të ditur se një 14-vjeçar është arrestuar për vrasjen e një shtetasi të Maqedonisë së Veriut në Sonçev breg.

Trupi i pajetë i viktimës është zbuluar dje në një zonë pyjore pranë vendit “Baçata”. Është konstatuar se bëhet fjalë për shtetasin 49-vjeçar nga Maqedonia e Veriut i cili ka hyrë në Bullgari përmes pikës kufitare Gjueshevë më 24 janar të këtij viti.

Në hetimin policia ka konstatuar se vrasjen e ka kryer një 14-vjeçar nga Nesebar. Shtetasi nga Maqedonia e Veriut është rrahur deri në vdekje, raporton bTV duke iu referuar policisë në Burgas.