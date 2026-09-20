Vrasja e presidentit haitian, 18 të dyshuar transportohen drejt SHBA-ve për të dalë në gjyq

Vrasja e presidentit haitian, 18 të dyshuar transportohen drejt SHBA-ve për të dalë në gjyq

Prokurori i Qarkut Jugor të Floridës, Jason Reding Quinones ka bërë me dije se të dielën një avion luftarak me 18 të dyshuar për vrasjen e Presidentit të Haitit, Jovenel Moises janë transportuar drejt Shteteve të Bashkuara.

“Sot shënon fazën tjetër të madhe në kërkimin tonë të përgjegjësisë për vrasjen e Moises”, tha Quinones.

Në maj, katër burra nga Florida Jugore u dënuan për komplot për të vrarë presidentin haitian duke punësuar mercenarë për ta vrarë atë në shtëpinë e tij në Port-au-Prince.

Prokurorët argumentuan gjatë gjyqit nëntë-javor në një gjykatë federale në Miami se burrat mblodhën ish-ushtarë kolumbianë dhe i furnizuan ata me para, armë, municione dhe jelekë taktikë në një komplot për të vrarë Moise-n.

Presidenti 53-vjeçar u qëllua për vdekje në korrik 2021 në rezidencën e tij private në kodrat mbi Port-au-Prince, një vrasje që la një boshllëk të thellë politik në kombin e Karaibeve dhe inkurajoi bandat e fuqishme.

Vrasja ka nxitur hetime dhe padi të shumta në Haiti dhe Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që ka shkaktuar teori konkurruese se kush e urdhëroi vrasjen dhe pse. Të dielën, Quinones tha se 30 persona ishin paditur në lidhje me krimin.

MARKETING

Të ngjajshme

Mbyllen votimet në Rusi, Kremlini pritet të ruajë dominimin politik

Mbyllen votimet në Rusi, Kremlini pritet të ruajë dominimin politik

AFD kryeson sërish. “Katastrofë” për CDU-në në zgjedhjet lokale, Merz: Nuk largohem

AFD kryeson sërish. “Katastrofë” për CDU-në në zgjedhjet lokale, Merz: Nuk largohem

Gjithsej 19 shoferë të ndaluar në 24 orët e fundit për drejtim të pakujdesshëm të automjeteve

Gjithsej 19 shoferë të ndaluar në 24 orët e fundit për drejtim të pakujdesshëm të automjeteve

Trump paralajmëron se ka hyrë në “fazën e vendimmarrjes” për Iranin, thotë se priten “gjëra të mëdha”

Trump paralajmëron se ka hyrë në “fazën e vendimmarrjes” për Iranin, thotë se priten “gjëra të mëdha”

Irani “ka marrë informacion” se SHBA ka vendosur të rifillojë sulmet, zotohet për kundërpërgjigje

Irani “ka marrë informacion” se SHBA ka vendosur të rifillojë sulmet, zotohet për kundërpërgjigje

(VIDEO) Shporta minimale e shtatorit arrit 69 432 denarë

(VIDEO) Shporta minimale e shtatorit arrit 69 432 denarë