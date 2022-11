Vrasja e hendbollistit kroat, të akuzuarit dënohen me gjithsej 52 vite burg

Gjykata Penale në Shkup ka shpallur fajtorë tre të akuzuarit për vrasjen e hendbollistit Denis Tot që ndodhi më 7 prill të këtij viti.

Gjykata i dënoi të akuzuarit Angelo Gjorgjievski me 18 vit burg, Klementina Levkovska po ashtu me 18 vjet, ndërsa të akuzuarin e tretë Andrej Kostovski me 16 vjet burg.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit akuzohen se më 7 prill, para një lokali nate në parkun e qytetit në Shkup, së bashku e kanë privuar nga jeta të dëmtuarin Denis Tot.

“Pas një debati të shkurtër, të tre i kanë shkaktuar disa goditje dhe lëndime të rënda fizike, nga të cilat viktima fillimisht ka rënë në gjendje kome dhe të nesërmen ka ndërruar jetë”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë të publikuar më 21 korrik të këtij viti.