Vrasja e 11-vjeçares në Francë, arrestohet edhe vëllai i autorit të dyshuar

Vrasja e 11-vjeçares në Francë, arrestohet edhe vëllai i autorit të dyshuar

Vëllai i Jerome Barella, i dyshuar për vdekjen e Lianës 11-vjeçare është vënë në pranga nga autoritetet franceze. Arrestimi i tij ka ardhur pasi ish-partnerja e tij e akuzoi atë për përdhunim.

Ajo tha se incidentet ndodhën në vitet 2007 dhe 2017, ndërsa ajo ngriti një padi në vitin 2024. Vëllai i Barrellas, i cili është rreth 40 vjeç, u mor në paraburgim të enjten e kaluar.

Zyra e prokurorit vendor tha se ai po mbahej në paraburgim me akuzat për përdhunim të një të miture, përdhunim nga bashkëshorti/bashkëshortja, ndalim të paligjshëm dhe kërcënime të përsëritura me vdekje nga bashkëshorti/bashkëshortja”.

Jerome Barella mohon përgjegjësinë për vdekjen e vajzës 11-vjeçat, e cila u zhduk të premten, më 29 maj, ndërsa po dilte nga shkolla e mesme në Firence. Vajza u gjet e vdekur disa ditë më vonë.

Hetimi ka të bëjë me akuzat për rrëmbim, ndalim të paligjshëm dhe vrasje të një të mituri nën moshën 15 vjeç.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI kërkon ndërtimin e bulevardit “Hasan Prishtina” në rrugën drejt Kosovës

BDI kërkon ndërtimin e bulevardit “Hasan Prishtina” në rrugën drejt Kosovës

Petkoviq: Kurti dhe Rashiqi po ua marrin mandatet serbëve në Kosovë

Petkoviq: Kurti dhe Rashiqi po ua marrin mandatet serbëve në Kosovë

Mbi 76 mijë qytetarë në Maqedoni jetuan me ndihmë sociale vitin e kaluar

Mbi 76 mijë qytetarë në Maqedoni jetuan me ndihmë sociale vitin e kaluar

SHB Logos-A sjell botimin më të ri të Milazim Krasniqit: Kombi i rrezikuar nga vetvetja

SHB Logos-A sjell botimin më të ri të Milazim Krasniqit: Kombi i rrezikuar nga vetvetja

Kryeministri i ri hungarez i ul pagën politikanëve me 40%, Magyar: Një veprim modest për të luftuar korrupsionin

Kryeministri i ri hungarez i ul pagën politikanëve me 40%, Magyar: Një veprim modest për të luftuar korrupsionin

Takimi Gashi-Rokas, në fokus reformat drejt BE-së

Takimi Gashi-Rokas, në fokus reformat drejt BE-së