Vrasja e 11-vjeçares në Francë, arrestohet edhe vëllai i autorit të dyshuar
Vëllai i Jerome Barella, i dyshuar për vdekjen e Lianës 11-vjeçare është vënë në pranga nga autoritetet franceze. Arrestimi i tij ka ardhur pasi ish-partnerja e tij e akuzoi atë për përdhunim.
Ajo tha se incidentet ndodhën në vitet 2007 dhe 2017, ndërsa ajo ngriti një padi në vitin 2024. Vëllai i Barrellas, i cili është rreth 40 vjeç, u mor në paraburgim të enjten e kaluar.
Zyra e prokurorit vendor tha se ai po mbahej në paraburgim me akuzat për përdhunim të një të miture, përdhunim nga bashkëshorti/bashkëshortja, ndalim të paligjshëm dhe kërcënime të përsëritura me vdekje nga bashkëshorti/bashkëshortja”.
Jerome Barella mohon përgjegjësinë për vdekjen e vajzës 11-vjeçat, e cila u zhduk të premten, më 29 maj, ndërsa po dilte nga shkolla e mesme në Firence. Vajza u gjet e vdekur disa ditë më vonë.
Hetimi ka të bëjë me akuzat për rrëmbim, ndalim të paligjshëm dhe vrasje të një të mituri nën moshën 15 vjeç.