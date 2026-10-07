Voziti me 203 kilometra në orë në autostradën Shkup – Shën Nikollë, merren masa ndaj shoferit
MPB njofton se sot (07.10.2026) në orën 16:00, në autostradën Shkup – Shën Nikollë, oficerët e Njësisë Mobile për Sigurinë në Trafikun Rrugor pranë Sektorit të Çështjeve të Trafikut, duke përdorur një pajisje matëse shpejtësie “LaserCam 4”, matën shpejtësi prej 203 kilometrash në orë në një automjet pasagjerësh Mercedes me targa të Shkupit.
Automjeti po lëvizte jashtë një zone të populluar, ku shpejtësia maksimale e lejuar është 130 kilometra në orë.
“Masat përkatëse janë marrë ndaj shoferit në përputhje me Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor. Kontrollet e trafikut vazhdojnë në të gjithë vendin, me qëllim sanksionimin e shkelësve, rritjen e sigurisë në trafik dhe mbrojtjen e të gjithë pjesëmarrësve në trafik”.
“Ministria e Brendshme u bën thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut dhe të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës, duke kontribuar kështu së bashku për rrugë më të sigurta”, thonë nga MPB.