Voziti me 203 kilometra në orë në autostradën Shkup – Shën Nikollë, merren masa ndaj shoferit

Voziti me 203 kilometra në orë në autostradën Shkup – Shën Nikollë, merren masa ndaj shoferit

MPB njofton se sot (07.10.2026) në orën 16:00, në autostradën Shkup – Shën Nikollë, oficerët e Njësisë Mobile për Sigurinë në Trafikun Rrugor pranë Sektorit të Çështjeve të Trafikut, duke përdorur një pajisje matëse shpejtësie “LaserCam 4”, matën shpejtësi prej 203 kilometrash në orë në një automjet pasagjerësh Mercedes me targa të Shkupit.

MARKETING

Shik.mk

Automjeti po lëvizte jashtë një zone të populluar, ku shpejtësia maksimale e lejuar është 130 kilometra në orë.
“Masat përkatëse janë marrë ndaj shoferit në përputhje me Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor. Kontrollet e trafikut vazhdojnë në të gjithë vendin, me qëllim sanksionimin e shkelësve, rritjen e sigurisë në trafik dhe mbrojtjen e të gjithë pjesëmarrësve në trafik”.

“Ministria e Brendshme u bën thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut dhe të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës, duke kontribuar kështu së bashku për rrugë më të sigurta”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Memorandum bashkëpunimi me shkollën “Idnina”, mbështetje dhe mundësi të barabarta për çdo fëmijë

Mexhiti: Memorandum bashkëpunimi me shkollën “Idnina”, mbështetje dhe mundësi të barabarta për çdo fëmijë

Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi ribalancin e ri të buxhetit për vitin 2026

Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi ribalancin e ri të buxhetit për vitin 2026

Ambasada gjermane “thellësisht e shqetësuar” pas ndryshimeve në Ligjin për Gjykatën Speciale

Ambasada gjermane “thellësisht e shqetësuar” pas ndryshimeve në Ligjin për Gjykatën Speciale

Filipçe: Mickoski nuk di dhe nuk dëshiron të udhëheq shtet multietnik

Filipçe: Mickoski nuk di dhe nuk dëshiron të udhëheq shtet multietnik

Filipçe tregon se me cilën parti politike shqiptare do të bashkëpunojë në të ardhmen

Filipçe tregon se me cilën parti politike shqiptare do të bashkëpunojë në të ardhmen

Venko Filipçe tregon se përse VMRO-DPMNE nuk është e interesuar për BE

Venko Filipçe tregon se përse VMRO-DPMNE nuk është e interesuar për BE