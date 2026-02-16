Voziti 165 km/h në zonë 80, ndalohet një person nga Tetova në Gostivar

Voziti 165 km/h në zonë 80, ndalohet një person nga Tetova në Gostivar

SPB Tetovë njofton se dje (15.02.2026) në ora 14:50 në Gostivar, zyrtarë policorë nga Stacioni Policor për Siguri në Trafikun Rrugor Gostivar kanë privuar nga liria personin G.A.(40) nga fshati Sellcë e Tetovës.

“Gjatë kontrollit në trafik është konstatuar se ai drejtonte mjetin motorik të pasagjerëve „Mercedes“ me targa të Tetovës me shpejtësi prej 165 kilometra në orë në vendin ku shpejtësia e lejuar është e kufizuar në 80 kilometra në orë”.

“Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë parashtresa përkatëse”, thonë nga SPB Tetovë.

