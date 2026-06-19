Voziste me 188 km/h në austostradën Kumanovë-Shkup, policia ndalon shtetasin serb
Mbrëmë, oficerët e policisë ndaluan një shtetas serb i cili po drejtonte një Porsche me 188 kilometra në orë në autostradën Kumanovë-Shkup, në kryqëzimin “Rafineria”.
Është ndaluar B.S. (30) nga Republika e Serbisë për tejkalim shpejtësie.
“Gjatë një kontrolli të trafikut rrugor, të kryer me radar, oficerët e policisë ndaluan një automjet pasagjerësh Porsche me targa serbe, të drejtuar nga B.S. (30). Pas matjes, u përcaktua se shoferi po udhëtonte me një shpejtësi prej 188 kilometrash në orë, në një pjesë ku shpejtësia maksimale e lejuar është e kufizuar në 100 kilometra në orë me një shenjë trafiku”, njoftojnë nga MPB.
Për shkak të veprës penale të kryer, automjeti u sekuestrua, personi u ndalua dhe u mbajt në stacionin policor për procedura të mëtejshme.