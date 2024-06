Votohet Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut

Në Kuvend, pas dy ditëve debat me 77 vota “për” dhe 22 “kundër”, u votua përbërja e re qeveritare e udhëhequr nga kryeministri Hristijan Mickoski, raporton SHENJA.

Në qeverinë e re do të jenë VMRO-DPMNE, koalicioni VLEN dhe partia ZNAM.

Do të ketë 24 ministri pas votimit për riorganizimin e ministrave.

Në momentin e votimit të Qeverisë së re, deputetët e Frontit Evropian u larguan nga salla dhe nuk morën pjesë në votimin.

