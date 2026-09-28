Votimi për “Topin e Artë” përfundon, fituesi tashmë është përcaktuar
Votimi për “Topin e Artë” ka përfunduar, ndërsa emri i fituesit të edicionit të këtij viti tashmë është përcaktuar nga juria.
Megjithatë, publiku do të duhet të presë deri më 26 tetor për ta mësuar zyrtarisht se kush do ta fitojë çmimin prestigjioz.
Afati për votimin e “Topit të Artë” për vitin 2026 ka përfunduar këtë të hënë, më 28 shtator, duke i dhënë fund procesit të përzgjedhjes së fituesit.
Në mesin e 30 të nominuarve janë edhe Lamine Yamal, Kylian Mbappe dhe Harry Kane, ndërsa emri i fituesit do të bëhet publik vetëm më 26 tetor, gjatë ceremonisë që do të mbahet në Londër.
“Topi i Artë” hyn në fazën vendimtare
Procesi i votimit për çmimin e meshkujve përfshin 100 gazetarë, nga një për secilin shtet të renditur në 100 vendet e para të ranglistës së FIFA-s.
Secili anëtar i jurisë përzgjedh 10 futbollistë nga lista prej 30 kandidatësh dhe u jep pikë në bazë të renditjes së tyre.
Tashmë që votimi ka përfunduar, gjithçka është në duart e organizatorëve dhe jurisë, ndërsa pritet vetëm numërimi dhe publikimi zyrtar i rezultatit.
Ceremonia do të zhvillohet më 26 tetor në London Palladium, duke shënuar herën e parë që “Topi i Artë” dorëzohet në Londër. Kjo ceremoni përkon edhe me 70-vjetorin e çmimit prestigjioz.
Fituesi i këtij viti do ta pasojë Ousmane Dembelen, i cili e fitoi “Topin e Artë” në vitin 2025.
Në edicionin e kaluar, Lamine Yamal përfundoi në vendin e dytë me 1,059 pikë, ndërsa Kylian Mbappe u rendit i shtati me 378 pikë.
Yamal, Mbappe dhe Kane me argumente të ndryshme
Lamine Yamal, 19-vjeçari i Barcelonës, është një prej emrave kryesorë në garën për çmimin e madh.
Në sezonin 2025/26, ai zhvilloi 57 ndeshje, shënoi 25 gola dhe regjistroi 20 asistime.
Përveç statistikave individuale, Yamal fitoi La Ligën, Superkupën e Spanjës dhe Kupën e Botës me Spanjën, duke e vendosur veten sërish në mesin e kandidatëve kryesorë.
Në anën tjetër, Kylian Mbappe pati një sezon spektakolar me Real Madridin.
Sulmuesi francez, 27-vjeçar, regjistroi 58 gola dhe 13 asistime në 60 paraqitje, sipas të dhënave të publikuara nga FranceFootball gjatë shpalljes së nominimeve.
Për Mbappen, kjo është hera e nëntë që përfshihet në mesin e kandidatëve për “Topin e Artë”.
Në listën përfundimtare është edhe Harry Kane, sulmuesi 33-vjeçar i Bayern Munichut, i cili u nominua falë paraqitjeve dhe statistikave të tij gjatë sezonit 2025/26.
Megjithatë, gara nuk kufizohet vetëm te këta tre futbollistë. Në listën prej 30 kandidatëve janë edhe Michael Olise, Erling Haaland, Vinicius Junior, Rodri, Vitinha, Ousmane Dembele dhe Lionel Messi, mes emrave të tjerë të mëdhenj.
Rezultati tashmë nuk mund të ndryshohet
Me mbylljen e votimit, asnjëri prej kandidatëve nuk mund të ndikojë më në rezultatin përmes paraqitjeve të mëvonshme.
Pozita përfundimtare e secilit futbollist do të përcaktohet vetëm nga votat e hedhura nga 100 anëtarët e jurisë.
Tashmë mbetet vetëm data 26 tetor, kur në Londër do të zhvillohet ceremonia e “Topit të Artë” dhe do të zbulohet zyrtarisht emri i fituesit të çmimit më prestigjioz individual në futboll.
Deri atëherë, rezultati mbetet i mbyllur dhe emri i fituesit nuk është bërë ende publik zyrtarisht.