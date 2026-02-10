Vonn flet për herë të parë pas rënies së tmerrshme, zbulon se do të përballet me disa operacione
Skiatorja legjendare amerikane Lindsey Vonn ka folur për herë të parë që nga rënia e saj e rëndë në Lojërat Olimpike në Itali.
Vonn ra në garën e zbritjes dhe theu këmbën, ndërsa të qarat dhe rënkimet e saj jehonin poshtë shpatit në Cortina d’Ampezzo.
Tani Vonn ka folur në rrjetet sociale, duke zbuluar se po përballet me operacione të tjera, por këmbëngul se fakti që erdhi në Lojërat Olimpike Dimërore me ligamente të këputura të kryqëzuara nuk ndikoi në rënien e saj.
“Ëndrra ime olimpike nuk mbaroi ashtu siç e imagjinoja. Nuk ishte një fund filmi apo një përrallë – ishte jeta. Guxoja të ëndërroja dhe punova pa u lodhur për vite me radhë për ta bërë atë ëndërr realitet. Në zbritje, në ski alpin, ndryshimi midis një linje perfekte dhe një dëmtimi serioz është ndonjëherë vetëm pesë centimetra.
Isha pikërisht ato pesë centimetra shumë afër vijës kur dora ime e djathtë u ngec në portë, gjë që më ktheu dhe më bëri të rrëzohesha. Ligamentet e mia të kryqëzuara dhe dëmtimet e mëparshme nuk kishin të bënin fare me këtë rënie.
Fatkeqësisht, pësova një frakturë të ndërlikuar të tibisë sime që aktualisht është e qëndrueshme, por do të kërkojë operacione të shumta për t’u shëruar siç duhet.
Edhe pse ajo ditë nuk mbaroi ashtu siç kisha shpresuar, dhe pavarësisht dhimbjes së fortë fizike, nuk kam keqardhje. Të qëndroja në kutinë e fillimit ishte një ndjenjë që nuk do ta harroj kurrë. Të dija se po qëndroja atje me një shans të vërtetë për të fituar ishte një fitore në vetvete. Gjithashtu e dija se skijimi është një sport i rrezikshëm. Gjithmonë ka qenë dhe gjithmonë do të jetë një sport jashtëzakonisht i rrezikshëm.
Ashtu si skijimi, në jetë marrim rreziqe. Ëndërrojmë. Duam. Kërcejmë. Dhe ndonjëherë biem. Ndonjëherë na thyhet zemra. Ndonjëherë nuk i arrijmë ëndrrat që e dimë se jemi të aftë t’i bëjmë, por kjo është bukuria e jetës – të jesh në gjendje të provosh.
Unë u përpoqa. Unë ëndërrova. Unë kërceva.
Nëse mund të mësosh diçka nga udhëtimi im, shpresoj se do të jetë guximi për të guxuar të ëndërrosh shumë. Jeta është shumë e shkurtër për të mos marrë rreziqe për veten. Sepse i vetmi dështim i vërtetë në jetë është – të mos përpiqesh.
Unë besoj tek ty, ashtu siç ti besove tek unë,” shkroi Vonn.
Për Vonn, kjo vjeshtë pothuajse me siguri i dha fund karrierës së saj në ski, pasi ajo është tashmë 41 vjeç dhe nuk ka gjasa ta shohim ndonjëherë të garojë përsëri në shpate.