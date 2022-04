Von der Leyen: Rusia po na shantazhon me ndërprejen e furnizimit me gaz!

Vendimi i Rusisë për ndërprerë furnizimin e gazit për klientët në Evropë është “një instrument shantazhi”, thotë shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

Lëvizja është “e pajustifikuar dhe e papranueshme” dhe tregon mosbesueshmërinë e Rusisë si furnizues i gazit, shton ajo.

Ajo thotë se vendet anëtare të BE-së kanë plane emergjence për këtë skenar dhe Komisioni Evropian është në kontakt të ngushtë me ta për të siguruar dërgesat alternative dhe nivelet më të mira të mundshme të ruajtjes në të gjithë bllokun.

Një takim i grupit të koordinimit të gazit po zhvillohet tani për të hartuar përgjigjen e koordinuar të BE-së, shton von der Leyen.

“Ne gjithashtu do të vazhdojmë të punojmë me partnerët ndërkombëtarë për të siguruar flukse alternative – dhe unë do të vazhdoj të punoj me liderët evropianë dhe botërorë për të garantuar sigurinë e furnizimit me energji në Evropë,” thotë ajo.