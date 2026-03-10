Von der Leyen e pranon: Ulja e energjisë bërthamore në BE ishte një gabim strategjik
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, vlerësoi sot në Samitin e Energjisë Bërthamore se vendimi i BE-së për të ulur pjesën e energjisë bërthamore në prodhimin e energjisë elektrike ishte një gabim strategjik, duke pasur parasysh se blloku nuk është prodhues as i naftës dhe as i gazit.
Ajo tha se energjia e përballueshme është e rëndësishme si për qytetarët ashtu edhe për konkurrencën industriale, duke shtuar se industritë e së ardhmes do të ndërtohen mbi energji të përballueshme.
“Robotika dhe inteligjenca artificiale do të nxisin valën e ardhshme të inovacionit dhe produktivitetit në të gjithë sektorët industrialë. Dhe të dyja kërkojnë një bollëk energjie elektrike me çmime të përballueshme. Kjo është arsyeja pse konkurrueshmëria e industrisë do të përcaktohet gjithnjë e më shumë nga kush mund të prodhojë, transportojë, ruajë dhe përdorë një bollëk energjie elektrike me çmime të përballueshme”, tha kreu i Komisionit në një fjalim në samitin e mbajtur në Paris.
Ajo kujtoi se, kur bëhet fjalë për lëndët djegëse fosile, BE-ja është plotësisht e varur nga importet e shtrenjta dhe të paqëndrueshme, gjë që e vendos atë në një pozicion strukturor të pafavorshëm krahasuar me rajonet e tjera. Ajo shtoi se kriza aktuale në Lindjen e Mesme tregon qartë cenueshmërinë e BE-së.
Ajo deklaroi më tej se BE-ja ka një bollëk burimesh vendase të energjisë me karbon të ulët – bërthamore dhe të rinovueshme, të cilat së bashku mund të bëhen garantuese të pavarësisë, sigurisë së furnizimeve dhe konkurrencës.
Von der Leyen tha se BE-ja ka bërë shumë përparim me energjinë e rinovueshme në dhjetë vitet e fundit, por për fat të keq, pamja me energjinë bërthamore është e ndryshme.
Siç deklaroi ajo, në vitet nëntëdhjetë të shekullit të kaluar, një e treta e energjisë elektrike në BE vinte nga termocentralet bërthamore, dhe sot vetëm 15 përqind vjen.