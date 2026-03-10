Von der Leyen e pranon: Ulja e energjisë bërthamore në BE ishte një gabim strategjik

Von der Leyen e pranon: Ulja e energjisë bërthamore në BE ishte një gabim strategjik

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, vlerësoi sot në Samitin e Energjisë Bërthamore se vendimi i BE-së për të ulur pjesën e energjisë bërthamore në prodhimin e energjisë elektrike ishte një gabim strategjik, duke pasur parasysh se blloku nuk është prodhues as i naftës dhe as i gazit.

Ajo tha se energjia e përballueshme është e rëndësishme si për qytetarët ashtu edhe për konkurrencën industriale, duke shtuar se industritë e së ardhmes do të ndërtohen mbi energji të përballueshme.

“Robotika dhe inteligjenca artificiale do të nxisin valën e ardhshme të inovacionit dhe produktivitetit në të gjithë sektorët industrialë. Dhe të dyja kërkojnë një bollëk energjie elektrike me çmime të përballueshme. Kjo është arsyeja pse konkurrueshmëria e industrisë do të përcaktohet gjithnjë e më shumë nga kush mund të prodhojë, transportojë, ruajë dhe përdorë një bollëk energjie elektrike me çmime të përballueshme”, tha kreu i Komisionit në një fjalim në samitin e mbajtur në Paris.

Ajo kujtoi se, kur bëhet fjalë për lëndët djegëse fosile, BE-ja është plotësisht e varur nga importet e shtrenjta dhe të paqëndrueshme, gjë që e vendos atë në një pozicion strukturor të pafavorshëm krahasuar me rajonet e tjera. Ajo shtoi se kriza aktuale në Lindjen e Mesme tregon qartë cenueshmërinë e BE-së.

Ajo deklaroi më tej se BE-ja ka një bollëk burimesh vendase të energjisë me karbon të ulët – bërthamore dhe të rinovueshme, të cilat së bashku mund të bëhen garantuese të pavarësisë, sigurisë së furnizimeve dhe konkurrencës.

Von der Leyen tha se BE-ja ka bërë shumë përparim me energjinë e rinovueshme në dhjetë vitet e fundit, por për fat të keq, pamja me energjinë bërthamore është e ndryshme.

Siç deklaroi ajo, në vitet nëntëdhjetë të shekullit të kaluar, një e treta e energjisë elektrike në BE vinte nga termocentralet bërthamore, dhe sot vetëm 15 përqind vjen.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Mbërrin në Shkup grupi i dytë i qytetarëve të evakuuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Mbërrin në Shkup grupi i dytë i qytetarëve të evakuuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe

BOTA NË FOKUS | Kush do ta pësojë, Irani apo SHBA/Izrael?

BOTA NË FOKUS | Kush do ta pësojë, Irani apo SHBA/Izrael?

Erdogan: Turqia është një vend shembullor ku të gjithë gëzojnë lirinë e fesë

Erdogan: Turqia është një vend shembullor ku të gjithë gëzojnë lirinë e fesë

Trump: Hoqëm 10 mina iraniane në ngushticën e Hormuzit

Trump: Hoqëm 10 mina iraniane në ngushticën e Hormuzit

Kreu i OKB-së nis një “udhëtim solidariteti të Ramazanit” në Turqi

Kreu i OKB-së nis një “udhëtim solidariteti të Ramazanit” në Turqi

MBPEU: Janë paguar 30,3 milionë denarë mbështetje shtesë për 243 bujq

MBPEU: Janë paguar 30,3 milionë denarë mbështetje shtesë për 243 bujq