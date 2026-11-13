Von der Leyen: BE po përgatit sanksione të reja ndaj Rusisë
Bashkimi Evropian po punon për hartimin e paketës së 22-të të sanksioneve ndaj Rusisë, ndërsa njëkohësisht po përgatit një plan të ri financiar për të garantuar mbështetjen ndaj Ukrainës gjatë vitit 2027. Lajmi është bërë i ditur nga agjencia e lajmeve “Reuters”, duke iu referuar deklaratave të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Deklarata u bë në Dublin, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian. Von der Leyen bëri të ditur se të dyja nismat do të prezantohen përpara takimit të radhës të Këshillit Evropian, i cili pritet të mbahet më 26 dhe 27 nëntor.
Sipas saj, Bashkimi Evropian mbetet i vendosur të vazhdojë mbështetjen për Kievin, pavarësisht zhvillimeve në frontin e luftës apo përparimit të negociatave për arritjen e një marrëveshjeje paqeje.
“Ne do ta mbështesim Ukrainën, si në kohë lufte, ashtu edhe në kohë paqeje”, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian.
Von der Leyen komentoi gjithashtu bisedimet e zhvilluara në Abu Dabi mes përfaqësuesve të Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara, duke vlerësuar përfshirjen e Evropës në këtë proces diplomatik. Ajo nënvizoi se prania e vendeve evropiane është thelbësore për garantimin e interesave të BE-së, ndërsa rikujtoi kërkesën e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, për një përfshirje më të madhe të aleatëve evropianë në negociata.
Çfarë pritet të përfshijë paketa e re e sanksioneve?
Burime diplomatike të cituara nga “Reuters” bëjnë të ditur se masat e reja mund të prekin sektorin bankar rus, tregun e kriptomonedhave dhe platformat për tregtimin e tyre. Në fokus do të jetë edhe lufta kundër shmangies së sanksioneve, përmes kompanive dhe vendeve të treta që përdoren për të anashkaluar kufizimet perëndimore.
Një tjetër propozim që po shqyrtohet lidhet me mundësinë e kufizimit të pjesëmarrjes së sportistëve rusë dhe bjellorusë në kompeticionet ndërkombëtare që organizohen në territorin e BE-së.
Kryediplomatja evropiane, Kaja Kallas, ka shprehur mbështetje për këtë ide, duke argumentuar se pjesëmarrja e sportistëve rusë në aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare ndihmon Moskën të krijojë imazhin e një vendi të pranuar nga komuniteti ndërkombëtar.
Gjithashtu, në tryezën e diskutimeve janë edhe kufizime të mundshme për dhënien e vizave për shtetasit rusë që kanë marrë pjesë në luftë. Megjithatë, këto propozime mbeten ende në shqyrtim dhe nuk ka një vendim për përfshirjen e tyre përfundimtare në paketën e re.
BE dërgon ndihma për përballimin e dimrit në Ukrainë
Përveç masave ndëshkuese ndaj Moskës, Bashkimi Evropian po ndërmerr hapa konkretë për të ndihmuar Ukrainën të përballojë muajt e dimrit, në një kohë kur sulmet ruse kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturën energjetike të vendit.
Pas takimit me presidentin Volodymyr Zelensky në Dublin, Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, njoftuan se do të vihen në dispozicion të Ukrainës 500 gjeneratorë nga rezervat strategjike evropiane të emergjencës, të njohura si “rescEU”.
Gjeneratorët do të shërbejnë për të siguruar furnizimin me energji elektrike dhe për të krijuar pika të posaçme mbështetjeje për qytetarët në zonat e prekura nga ndërprerjet e energjisë.
Në kuadër të ndihmës logjistike, BE-ja po mbështet gjithashtu dërgimin e katër urave të lëvizshme nga Norvegjia, si dhe 200 autobusëve për nevojat e Ukrainës.
Në deklaratën e përbashkët, dy zyrtarët e lartë evropianë riafirmuan se ndihma financiare dhe ushtarake për Kievin do të vazhdojë. Angazhimi i BE-së përfshin gjithashtu mbështetjen për rindërtimin e vendit dhe avancimin e procesit të integrimit të tij në Union.
Sipas drejtuesve evropianë, Ukraina duhet të jetë në një pozicion sa më të favorshëm përpara çdo marrëveshjeje të mundshme paqeje. Në të njëjtën kohë, ata kërkojnë që Rusia të tregojë vullnet real për negociata dhe të angazhohet për një marrëveshje që garanton një paqe të drejtë dhe afatgjatë.