Von der Leyen: BE-ja do të disbursojë 3.3 miliardë euro për Ukrainën për prokurimin e raketave dhe dronëve
Bashkimi Evropian do t’i japë Ukrainës 3.3 miliardë euro për raketa dhe dronë, tha të enjten presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një telefonate me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, transmeton Anadolu.
“Nesër, ne do të shpërndajmë 3.3 miliardë euro të tjera për Ukrainën”, tha Von der Leyen në një njoftim zyrtar të thirrjes. Ajo tha se pagesa vjen ndërsa sulmet ruse vazhdojnë të godasin kryeqytetin ukrainas.
“Rusia po shënjestron pa pushim Kievin, duke u përpjekur ta bëjë të pamundur jetën e përditshme për banorët e tij”, theksoi ajo duke shtuar se “Ne qëndrojmë me ta dhe me të gjithë ukrainasit”.
Fondet janë pjesë e 28.3 miliardë eurove të caktuara për mbrojtjen e Ukrainës këtë vit në kuadër të Huasë për Mbështetjen e Ukrainës të BE-së.
Von der Leyen shtoi se blloku javën e kaluar miratoi fondet e BE-së për sistemet “Patriot” përmes të njëjtës hua, një hap që hapi rrugën për Ukrainën për të blerë interceptorët “Patriot” të prodhuar nga SHBA-ja të përdorura kundër raketave balistike.
“Por, është e qartë se nevojitet më shumë”, theksoi ajo.
Presidentja e KE-së tha se Brukseli është gati të përdorë fondet e mbetura nga SAFE – Veprimi i Sigurisë për Evropën, instrumenti financues i mbrojtjes i BE-së për investimet e shteteve anëtare dhe blerjet e përbashkëta, për të filluar një program të ri për projektet e përbashkëta të mbrojtjes BE-Ukrainë.
“Ne duam të zhvillojmë së bashku sistem evropian të mbrojtjes ajrore dhe raketore, duke u ndërtuar mbi sistemin tonë të përbashkët anti-balistik ‘Freya’ në mënyrë që të mund të kombinojmë përvojën dhe inovacionin e Ukrainës në fushën e betejës me teknologjinë dhe fuqinë industriale të Evropës”, tha Von der Leyen.