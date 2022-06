Von der Leyen: 100 ditë luftë të pajustifikueshme, BE-ja është me Ukrainën

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula Von der Leyn thotë se përgjatë 100 ditëve luftë Rusia po zhvillon një luftë të pa justifikueshme.

Ajo ka ripërsëritur mbështetjen e BE-së ndaj Ukrainës.

“Njëqind ditë më parë Rusia nisi luftën e saj të pajustifikuar kundër Ukrainës. Guximi i ukrainasve kërkon respektin dhe admirimin tonë. BE është me Ukrainën”, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shkroi në Twitter , duke njoftuar se “sot në Paris do të flas me Emmanuel Macron për mbështetjen aktuale dhe të ardhshme të BE-së për vendin”