Von der Layen arrin në Shkup, pritet me ceremoni shtetërore

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen ka arritur në Shkup ku në këto moment me ceremoni zyrtare po pritet nga kryeministri Dimitar Kovaçevski.

Mesazhi kryesor që do ta përcjellë kryetarja e Komisionit Evropian, është përkushtimi i BE-së për integrimin evropian të rajonit.

Turneu i saj nëpër vendet e Ballkanit Perëndimor është në kontekst të luftës në Ukrainë dhe krizës energjetike, ndërsa qëllimi është që t’i përcillet rajonit se është i rëndësishëm për Bashkimin Evropian. Në Shkup, Der Leyen do të takohet me kryeministrin Dimitar Kovaçevski e presidentin Stevo Pendarovski.