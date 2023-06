Von Cramon ia shton edhe një kërkesë Borrellit: Të hetohen e ndiqen sulmuesit e KFOR-it

Eurodeputetja Viola von Cramon, përmes një postimi në TWitter i ka shtuar kërkesës së Përfaqësuesit të Lartë të BE-së, Josep Borrell, i cili i bëri dje publike pas takimit me presidenten Vjosa Osmani dhe presidentin serb Aleksandar Vuçiq shtesë edhe tri kërkesa.

Von Cramon kërkon që të ketë hetim të plotë dhe ndjekje penale për ata që sulmuan ushtarët e KFOR-it.

We have 3 clear requests:

– new local elections now

– ensuring the participation of Kosovo Serbs

– start the work to establish the Association of Serbian Majority Municipalities w/in EU-facilitated Dialogue

Failure to do so, will have serious consequences for our relations. pic.twitter.com/xT4n0oPymK

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 1, 2023