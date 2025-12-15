Volkswagen do të mbyllë fabrikën e prodhimit në Gjermani për herë të parë në historinë e saj 88-vjeçare
Gjigandi gjerman i automjeteve Volkswagen do të mbyllë një fabrikë prodhimi në Gjermani të martën për herë të parë në historinë e tij 88-vjeçare, transmeton Anadolu.
Volkswagen ra dakord me këshillin e punës dhe sindikatën në vitin 2024 për të pushuar nga puna 35.000 persona dhe për të zvogëluar kapacitetin në Gjermani në përgjigje të konkurrencës nga prodhuesit kinezë, rënies së kërkesës në tregun evropian dhe miratimit më të ngadaltë se sa pritej të automjeteve elektrike.
Si pjesë e marrëveshjes, prodhimi i automjeteve të Volkswagen në Dresden, kryeqytetin e shtetit lindor gjerman të Saksonisë, do të ndërpritet deri në fund të këtij viti.
Kompania do të ndalojë prodhimin e automjeteve në fabrikën e saj në Dresden të martën, duke shënuar herën e parë në historinë e saj 88-vjeçare që kompania ka mbyllur një strukturë prodhimi në Gjermani.
Mbyllja e fabrikës në Dresden vjen pasi Volkswagen përjetoi probleme me rrjedhën e parave të gatshme për shkak të shitjeve të dobëta kineze, rënies së kërkesës evropiane dhe presionit mbi shitjet në SHBA nga tarifat. Kompania duhet të financojë investime prej afërsisht 160 miliardë eurosh (187.9 miliardë dollarë) gjatë pesë viteve të ardhshme.
Fabrika e Volkswagen në Dresden ka prodhuar më pak se 200.000 automjete që nga fillimi i prodhimit në vitin 2002.
Kompania e kishte pozicionuar fabrikën e Dresdenit si një model kryesor që shfaqte aftësitë e kompanisë në atë kohë. Fillimisht, Phaeton dhe më vonë ID.3 u prodhuan atje. Megjithatë, asnjëri model nuk kontribuoi në suksesin e Volkswagen.
Mbyllja e kësaj fabrike u pa si një hap i vogël nga Volkswagen për të mbijetuar mes konkurrencës së ashpër nga Kina, tarifave amerikane, burokracisë së tepërt në Gjermani, kostove të larta të energjisë, të drejtave të gjera të punonjësve dhe burokracisë së brendshme të pashembullt.