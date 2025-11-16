VMRO: Reformat në LSDM do të bëhen kur të dorëhiqet Filipçe

VMRO: Reformat në LSDM do të bëhen kur të dorëhiqet Filipçe

Nga partia në pushtet, VMRO-DPMNE thonë se njoftimet e Venko Filipçes për ndryshime në parti për momentin filluan dhe përfunduan me shokun e tij të partisë, Aleksandar Trajanovski.
“Vetëm shoku i tij i partisë Trajanovski, i cili hyri në zgjedhje duke e ditur që në fillim se ishte humbës, pranoi të ishte nënkryetar i LSDM-së. Asgjë nuk ka dalë nga njoftimet e Filipçes për personel dhe reforma të reja, dhe nuk ka gjasa që diçka të dalë prej tyre, sepse pas ngjarjeve në parti, gjithçka sillet rreth diktateve të Zoran Zaevit”, thotë VMRO-DPMNE.

Prandaj, ata shtojnë se një gjë është e qartë për LSDM-në- ndryshimet dhe reformat në parti atje mund të ketë vetëm nëse Filipçe jep dorëheqjen.

“Për sa kohë që gjithçka sillet rreth vilave, hoteleve, jahteve, festave në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Greqi, nuk do të ketë ndryshim. Vetë Trajanovski është pjesë e këtë foto, ose të parë këtë verë në Greqi në fundjava luksoze të kaluara në jahte dhe vila së bashku me Filipçen dhe Zaevin. Trajanovski nuk është ndryshim dhe reformë për LSDM-në. Ndryshimi dhe reforma është vetëm dorëheqja e Filipçes dhe largimi i partisë nga diktatura e Zaevit”, thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE.

