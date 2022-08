VMRO: Nuk do të lejojmë futjen e bullgarëve në Kushtetutë

Opozita vazhdon me këmbënguljen që të realizohet referendumi dhe thekson se nuk do të lejojë në asnjë mënyrë që të ndodhin ndryshimet kushtetuese me qëllim futjen e bullgarëve në preambulë. Dimçe Arsovski nga kjo parti deklaron se derisa qeveria shkon kundër vullnetit të popullit, njëkohësisht shteti ballafaqohet me krizë ekonomike.

DIMÇE ARSOVSKI, VMRO-DPMNE

“Në mënyrë shtesë, derisa Kovaçevski shkon kundër popullit të vet, shteti po i ndodh përpkasje ekonomike.Çmimr shokuese, rritje të çmimeve, inflacion, rritje më e ulët e Bruto Prodhimit Vendor në rajon, më së paku investime direkte të huaja në shtet”.

Por nga Qeveria fillimin e bisedimeve e konsiderojnë si një nga sukseset më të mëdha të arritura, duke nënvizuar se me fillimin e skriningut kanë rënë në ujë të gjitha gënjeshtrat e opozitës për asimilim, bullgarizim, dhe rrezikim të identitetit. Ata bëjnë thirrje për kyçje në procesin e bisedimeve.

LSDM

“Tani nevojitet që të gjithë të kyçen në procesin e bisedimeve, nevojitet që të sillen reformat me qëllim që procesi negociues të përfundojë më shpejtë”.

Aktualisht partia e Mickoskit po zhvillon konsultime me ekspertët lidhur me metodologjinë e referendumit dhe pyetjen me të cilën do t’u drejtohet qytetarëve. Iniciativa e VMRO DPMNE-së për referendum gëzon vetëm mbështetjen e partisë “E majta”, të gjitha partitë e tjera janë deklaruar kundër kësaj iniciative. /SHENJA/