VMRO: Nga Plani i Rritjes janë siguruar 31,7 milionë euro për transformimin digjital
VMRO vlerëson se reformat kërkojnë angazhim të madh, punë të vazhdueshme dhe përgjegjësi, por se ato japin edhe rezultate të prekshme. Sipas njoftimit të partisë nga konferenca e sotme për media e deputetes Dragana Bojkovska, një prej përparësive kyçe të Qeverisë së udhëhequr nga OBRM-PDUKM është Reforma Agenda. Në njoftim theksohet se zbatimi i saj tregon se Maqedonia më në fund ka një plan të qartë, disiplinë institucionale dhe vullnet politik për të dhënë rezultate.
Bojkovska deklaroi se një segment me rëndësi të veçantë brenda Reformës Agjenda është transformimi digjital, fushë ku, sipas saj, Maqedonia tashmë po arrin progres konkret dhe të matshëm. Ajo tha se, falë realizimit të hapave të paraparë në Reformën Agjenda, deri më tani janë siguruar 31,7 milionë euro nga Plani i Rritjes, pikërisht për pjesën e transformimit digjital. Sipas saj, këto mjete janë rezultat i detyrimeve të përmbushura, i reformave të realizuara, i ligjeve të miratuara dhe i përkushtimit të qartë të shtetit për të ecur përpara. “Kjo është thelbi i mesazhit se Maqedonia po përshpejton. Po përshpejton në reforma, po përshpejton në transformimin digjital dhe po përshpejton në dorëzimin e rezultateve për qytetarët”, tha Bojkovska.
Ajo theksoi gjithashtu se transformimi digjital sjell ndryshime konkrete për qytetarët, duke nisur nga shërbime pa pritje të panevojshme, deri te ulja e burokracisë, thjeshtimi i procedurave dhe institucione që funksionojnë më shpejt dhe më me efikasitet. Sipas saj, pikërisht këtë po e realizon Qeveria e udhëhequr nga OBRM-PDUKM.
Në deklaratën e saj, Bojkovska nënvizoi edhe se në vitin 2025 është miratuar paketa më e madhe e ligjeve në fushën e transformimit digjital. Sipas saj, kjo paketë reformash krijon bazat e një shteti modern digjital, të përafruar me standardet evropiane dhe të gatshëm t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve dhe biznesit.
Ajo shtoi se kjo dinamikë do të vazhdojë edhe këtë vit, kur pritet të miratohen edhe zgjidhjet e mbetura ligjore që janë pjesë e Reformës Agjenda, me synimin që Maqedonia të mbetet mes vendeve udhëheqëse në rajon për zbatimin e reformave. “Dallimi është i qartë. Kemi hapa konkretë, dorëzojmë reforma, krijojmë sistem dhe ndërtojmë një shtet që është shërbim për qytetarët. Kjo është thelbi i reformave që i zbaton VMRO-DPMNE”, shtoi ajo.
Nga partia bëjnë të ditur se VMRO-DPMNE edhe në periudhën në vijim do të vazhdojë të angazhohet për zbatimin e plotë të Reformës Agjenda, për avancimin e digjitalizimit dhe për shtrirjen e tij në të gjitha fushat e shoqërisë.