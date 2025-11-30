VMRO: LSDM reformohet vetëm nëse distancohet nga zyrtarët e ish-qeverisë
VMRO-DPMNE reagon se seria e rasteve që po hapen këto ditë ekspozon, siç thonë ata, skandalet nga koha kur LSDM ishte në pushtet dhe janë dëshmi e kaosit strukturor, institucioneve të rrënuara dhe mungesës së llogaridhënies.
Në një deklaratë, partia thekson se rasti me rezervat e mallrave është një tjetër kujtesë se institucionet nën kontrollin e LSDM funksiononin “si struktura të improvizuara pa mekanizma llogaridhënieje”.
Sipas VMRO-DPMNE, shlyerja e 2,000 tonëve grurë dhe elb përmes ish-zëvendësministrit të Bujqësisë Trajan Dimkovski, dhe më pas shfaqja e supozuar e të njëjtave sasi në tregun e zi në një vend fqinj, tregon “abuzim të organizuar nga qeveria në atë kohë”.
Edhe pse kishte indikacione se sasitë e kontestuara ekzistonin dhe ishin të përdorshme, sipas partisë, u hartuan procesverbale që pohonin të kundërtën – një dokument me kontradikta që megjithatë u pranua në një seancë qeveritare.
VMRO-DPMNE thekson se duke vepruar kështu, zyrtarët e atëhershëm qeveritarë, përfshirë Zoran Zaevin, Ljupço Nikolovskin dhe udhëheqësin aktual të LSDM-së, Venko Filipçe, legjitimuan formalisht një dokument që, siç deklarojnë ata, nuk korrespondonte me situatën reale në terren.
Partia shton se Filipçe aktualisht po përpiqet të paraqitet si një korrektues i opozitës, por vlerëson se “dikush që personalisht mori pjesë në një sistem që lejoi dështime të tilla nuk mund të jetë një korrektues”.
Sipas OBRM-PDUKM-së, nëse LSDM synon të reformohet dhe të bëhet përsëri një subjekt politik relevant, duhet të distancohet nga zyrtarët e ish-qeverisë.
Partia në pushtet po kërkon distancim nga, siç deklarojnë ata, Zaevin, Nikolovskin dhe Filipcen, të cilët, sipas tyre, po bllokojnë çdo përpjekje për reforma të vërteta në LSDM.