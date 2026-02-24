VMRO: Grubi do të përgjigjet për krimin dhe korrupsionin

VMRO: Grubi do të përgjigjet për krimin dhe korrupsionin

VMRO në një kumtesë për media thotë se ish-zëvendëskryeministri Artan Grubi është lidhur me krime të rënda dhe korrupsion gjatë qeverisjes së LSDM-së dhe BDI.

Nga VMRO thonë se Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është përparësi dhe kushdo që ka vepruar në kundërshtim me ligjin do të duhet të përgjigjet sipas rendit ligjor.

“Ai dyshohet për përvetësim në shërbim në rastin e lotarisë shtetërore. Dëmi për shtetin nga veprimet e tij është mbi 8 milionë euro, me indikacione se shuma është dukshëm më e lartë. Në publik u shprehën dyshime se, së bashku me drejtorin e atëhershëm të Lotarisë Shtetërore, Bajrami, u zhvilluan procedura kontroverse tenderimi dhe u paguheshin avanse partnerëve të biznesit”.

“LSDM dinte për krimet e Grubit dhe heshti dhe nuk reagoi. Për të mbijetuar edhe një ditë në pushtet, LSDM toleroi abuzimet që ndodhën në Lotari nën udhëheqjen e Bajramit, dhe nën kujdesin e Grubit, kjo u konfirmua nga raporti i ESHR-së”.

“Publiku pret një zgjidhje institucionale. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është përparësi, dhe kushdo që ka vepruar në kundërshtim me ligjin do të duhet të përgjigjet sipas rendit ligjor”, thonë nga VMRO.

MARKETING

Të ngjajshme

Macron: Rusia ka dështuar ushtarakisht, ekonomikisht dhe strategjikisht në Ukrainë

Macron: Rusia ka dështuar ushtarakisht, ekonomikisht dhe strategjikisht në Ukrainë

Meksika në terror, mbi 70 të vdekur pas eliminimit të “El Mencho”

Meksika në terror, mbi 70 të vdekur pas eliminimit të “El Mencho”

Prokuroria për paraburgimin shtëpiak të Grubit: MPB dhe ASK kanë vlerësuar se ai nuk është i sigurt në “Shutkë”,

Prokuroria për paraburgimin shtëpiak të Grubit: MPB dhe ASK kanë vlerësuar se ai nuk është i sigurt në “Shutkë”,

VLEN: BDI frikësohet nga ajo që Grubi mund të nxjerrë në dritë

VLEN: BDI frikësohet nga ajo që Grubi mund të nxjerrë në dritë

Hyjnë në fuqi tarifat e reja të Trump

Hyjnë në fuqi tarifat e reja të Trump

Ambasadorit amerikan në Francë i ndalohet të takohet me qeverinë franceze

Ambasadorit amerikan në Francë i ndalohet të takohet me qeverinë franceze