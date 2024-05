VMRO-DPMNE: U realizua premtimi i parë, BDI shkon në opozitë!

VMRO-DPMNE ka reaguar pas ndaj deklaratave të Ali Ahmetit, i cili pas votimit të Afrim Gashit për kryetar Kuvendit, tha se është shkelur legjitimiteti i sovranit shqiptar.

Nga VMRO thonë se premtimi i parë i tyre është realizuar, me atë që BDI do të shkojë në opozitë.

“Nuk ka as mazhoritarizëm, as shovinizëm, as nuk ka rëndësi që Ahmeti është ndjerë i ofenduar, e rëndësishme është që vullneti i shumicës është që BDI të shkojë në opozitë dhe të përballet me përgjegjësi. Nëse dalja e BDI-së në opozitë është shkelje e Marrëveshjes Kornizë, atëherë edhe Ali Ahmeti e ka shkelur atë kur vendosi ta lërë VMRO-në jashtë qeverisë dhe nuk respektoi rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2016 ku VMRO-DPMNE fitoi. Që do të thotë vetëm se respektimi i Marrëveshjes së Ohrit nuk ka të bëjë me faktin nëse BDI është pushtet apo opozitë”, thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-së.

Ata thonë se Ali Ahmeti nuk duhet të sillet si një fëmijë i cili qanë për një lodër që nuk është e tij.

“BDI nuk janë vetëm shqiptarët në Maqedoni, BDI është segmenti që ka vjedhur si nga shqiptarët ashtu edhe nga maqedonasit. Nëse Ahmeti mendon se kërkesat e reja dhe antishtetërore etnike të përkthyera në dokumente dhe platforma do ta shpëtojnë atë nga dalja në opozitë dhe fshehja e krimeve të partisë së tij, ai duhet të dijë se kjo do t’i japë fund shpejt karrierës së tij”, thonë nga VMRO-DPMNE.

MARKETING