VMRO-DPMNE shënon 36 vjetorin e ekzistimit – “Maqedonia përshpejton, detyrimi ynë”
Nën moton “Maqedonia përshpejton, detyrimi ynë”, VMRO-DPMNE sot feston 36-vjetorin e saj. Me këtë rast, një tubim i madh popullor do të mbahet në stadiumin “Mladost” në Strumicë.
Tubimi do të fillojë në orën 20:00, dhe partia u bën thirrje të gjithë anëtarëve, simpatizantëve, mbështetësve dhe qytetarëve që besojnë në përparim, punë dhe dashuri për atdheun, të vijnë dhe së bashku të tregojnë se Maqedonia ka forcë, energji dhe një popull që beson në të ardhmen e saj.
“Para 36 vitesh, u krijua një ide që u bë simbol i luftës për një Maqedoni të lirë, të pavarur dhe dinjitoze – një ide që bashkoi të gjithë ata që besonin se ky vend kishte të drejtën për rrugën e vet, zërin e vet dhe të ardhmen e vet. Sot, 36 vjet më vonë, ne shënojmë rrugën që kemi ecur së bashku, të gjitha sfidat që kemi kapërcyer dhe të gjitha fitoret që kemi arritur si popull. Në këto 36 vjet, kemi pasur momente të vështira dhe sprova të mëdha. Kishte periudha kur shteti duhej të mbrohej, kur interesat kombëtare duhej të ruheshin dhe kur karakteri dhe këmbëngulja duhej të tregoheshin. Shteti kur u mor dhe duhej të bëhej përsëri i juaji. Sa herë që ishte më e vështira, forca vinte nga populli. Nga qytetarët që besuan në Maqedoni dhe që kurrë nuk hoqën dorë prej saj”, thotë kryetari i VMRO-DPMNE-së dhe kryeministër, Hristijan Mickoski në një videomesazh që postoi në profilin e tij në Fejsbuk.
Sipas Mickoskit, sot partia shikon përpara, duke folur për zhvillim, rritje ekonomike, investime të reja, paga më të mira, infrastrukturë moderne, arsim më të mirë, kujdes shëndetësor dhe institucione që punojnë në shërbim të qytetarëve.
Sekretari i Përgjithshëm i VMRO-DPMNE-së, Dragan Kovaçki, në një konferencë për shtyp tha se 36 vitet e kaluara ishin të përshkuara nga një ide e vetme – një Maqedoni e pavarur dhe e fortë, një Maqedoni që ecën me dinjitet.
“Kjo është një ditë kur përkujtojmë historinë që na lidh dhe të ardhmen që po vjen. Pikërisht 36 vjet më parë, u krijua një ide që ishte, është dhe do të jetë një parim udhëheqës që na bashkon të gjithëve, të gjithëve ne që jemi për një Maqedoni që ka rrugën dhe të ardhmen e vet. Të mërkurën, 36 vjet më vonë, do të shënojmë rrugën që ecëm së bashku dhe do të kujtojmë të gjitha sfidat në atë rrugë. Fakti është se që nga atëherë e deri më sot, rruga nuk ka qenë e lehtë për Maqedoninë dhe qytetarët e saj. Por rruga ishte e përshkuar nga një ide e vetme – një Maqedoni e pavarur dhe e fortë, një Maqedoni që ecën me dinjitet”, theksoi Kovaçki.
Ai tha gjithashtu se VMRO-DPMNE tani është e përqendruar në të ardhmen e Maqedonisë dhe qytetarëve të saj.
“Prandaj po punojmë me vendosmëri drejt një standardi më të mirë jetese për qytetarët tanë, një ekonomi të zhvilluar, bashkëpunim të hapur, po punojmë me vendosmëri drejt një Maqedonie më të mirë që po bën hapa dinjitoz drejt BE-së. Mesazhi “Maqedonia po përshpejton. Obligimi ynë” thekson angazhimin e Qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE, të institucioneve dhe të qytetarëve për përshpejtimin e reformave me qëllim tejkalimin e ngecjeve të së kaluarës dhe ndërtimin e përbashkët të një Maqedonie të begatë”, theksoi Kovaçki dhe nënvizoi se të gjithë anëtarët, simpatizantët, mbështetësit dhe qytetarët që besojnë në përparimin e vendit janë të mirëseardhur në tubim.
Ky është një moment, shtoi sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-së, kur qytetarët duhet të tregojnë se së bashku mund të bëjnë më shumë dhe më mirë dhe se periudha më e mirë për Maqedoninë ende nuk ka ardhur.
Më 17 qershor të vitit 1990, në Qendrën Rinore në Shkup u mbajt Kuvendi Themelues i VMRO-DPMNE-së.