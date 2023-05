VMRO-DPMNE: Marrëveshja me Bechtelin është në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin

Nëpërmjet një kumtese të VMRO-së thuhet se krahasimet e Grubi për ndërtimin e autostradave me ato në Serbi janë bajate.

“Të gjithë në Maqedoni e dinë admirimin e Grubit për Aleksandar Vuçiqin dhe Serbinë, por kësaj radhe, matematikat rreth krahasimit të dy austradave janë qesharake”, thuhet në njoftimin e VMRO-DPMNNE-së.

Partia e Mickoskit thekson se Serbia shpalli tender për autostradë të cilën Grubi e krahason dhe mundësoi eksproprijimin, ndërsa Maqedonia ka ligje në kundërshtim me Kushtetutën dhe dënime prej mbi 100 milionë euro.

“Autostrada në Serbi ka 112 kilometra e gjatë dhe 30 metra e gjerë, me 139 objekte, 84 ura, 26 mbikalime, 3 nënkalime, 10 udhëkryqe, tre pushimore dhe parkingje. Ka edhe rregullim të lumit Morava dhe ndërtim të telekomunikacionit në autostradë. E gjithë kjo kushton 7 milionë euro për 1 kilometër në Serbi, ndërsa marrëveshja me Grubin kushton 20 milionë euro në Maqedoni”, thonë nga kjo parti.

Nga kjo parti theksojë se ne qeverië e ardhshme do të prishet marrëvehja për arsye se kjo marrëveshje është e dëmshme për qytetarët dhe në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin./