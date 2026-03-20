VMRO-DPMNE: LSM po i shërben LSDM-së, në vend që të mbrojë interesat e punëtorëve

VMRO-DPMNE: LSM po i shërben LSDM-së, në vend që të mbrojë interesat e punëtorëve

MARKETING

“Fiaskoja e protestës së LSM-së, e cila u organizua dhe u mbështet logjistikisht nga LSDM-ja, tregoi qartë se LSM-ja nuk mori mbështetje më të gjerë nga punëtorët e vërtetë”, thonë nga VMRO-DPMNE.

MARKETING

Sample Image

“Publiku e pa të vërtetën rreth LSM-së, në vend që të ishte një sindikatë që lufton për punëtorët, LSM u shndërrua në një krah të zgjatur të interesave politike të LSDM-së. Fakti është se në 1.5 vitet e fundit, LSM nuk ka lidhur asnjë marrëveshje kolektive me Qeverinë. Zero rezultate për punëtorët. Megjithatë, është e qartë se e vetmja “marrëveshje” që funksionon në LSM është ajo me LSDM-në. Protesta e pasuksesshme vetëm sa konfirmoi realitetin, punëtorët e vërtetë nuk ishin aty. Në vend të tyre, strukturat e mobilizuara nga partia të LSDM-së ishin në protestë, gjë që është një nënvlerësim i drejtpërdrejtë i inteligjencës dhe dinjitetit të punëtorëve. Ndërsa sindikatat e tjera po ofrojnë rezultate konkrete dhe paga më të larta për punonjësit e sektorit publik, LSM ka heshtur dhe nuk i ka mirëpritur marrëveshjet kolektive të Qeverisë me sindikata të ndryshme, të cilat kanë rritur pagat e punonjësve të sektorit publik. Kjo heshtje e LSM-së nuk është e rastësishme, por është diktuar politikisht nga LSDM-ja. Trendafilov dhe LSM po kërkojnë çfarë të duan dhe është në interes të LSDM-së”, thonë nga VMRO-DPMNE.

Sipas tyre, udhëheqja e LSM-së, e udhëhequr nga Trendafilov, ka zgjedhur qartë t’i shërbejë partisë, në vend të interesave të punëtorëve, duke shtuar se punëtorët meritojnë një sindikatë të vërtetë që është e pavarur, e zëshme dhe pa kompromis në mbrojtjen e të drejtave të tyre, dhe jo një mjet politik në duart e ndonjë partie.

MARKETING

