VMRO-DPMNE: LSDM e vrau demokracinë sot

VMRO-DPMNE ka reaguar në lidhje me deklaratat e Jovan Mitrevskit nga LSDM:

LSDM dhe BDI sot kidnapuan një deputet që të mund të mbesin për të vjedhur. Sot jemi dëshmitarë të dhunës ndaj të zgjedhurve të popullit siç nuk është parë në evropën bashkëkohore.

LSDM mban peng një njeri që të vazhdojnë tenderët në rek, furnizimet e shtrenjta të rrymës, provizionet për vaksinat.

LSDM bëri cirk nga kuvendi që të vazhdojnë me papërgjegjësi për 14 njerëz të djegur në tetovë, për vdekshmërinë më të madhe nga kovidi në evropë. LSDM e vrau demokracinë sot. për këtë jemi në vendin e 111-të në listën e transparensi dhe ende do të fundosemi. Me LSDM-në shteti është bllokuar me klanet mafioze. ndryshimet vijnë që t’i përgjigjen mafiozëve, dhe ato do të ndodhin. ndërsa atëherë do të ketë përgjegjësi.