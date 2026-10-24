VMRO-DPMNE kritikon Filipçen: LSDM-ja ka rënë në 5 për qind
VMRO-DPMNE ka kritikuar kryetarin e LSDM-së, Venko Filipçe, duke e akuzuar për dobësimin e partisë dhe rezultatet e dobëta në zgjedhjet lokale.
Sipas VMRO-DPMNE-së, LSDM-ja ka rënë në rreth 5 për qind të mbështetjes, ndërsa në Bërvenicë ka përfunduar pas partisë në pushtet. Partia gjithashtu pretendon se LSDM-ja renditet e katërta në Kumanovë dhe Bërvenicë, ndërsa e pesta në Shkup.
VMRO-DPMNE vlerëson se LSDM-ja nuk ka një ofertë bindëse politike dhe akuzon Filipçen se vepron nën ndikimin e ish-kryeministrit Zoran Zaev. Nga partia në pushtet thonë se rezultatet zgjedhore tregojnë vështirësitë e opozitës për të rikthyer besimin e qytetarëve. Gjithashtu, VMRO-DPMNE e ironizon udhëheqjen e LSDM-së për mënyrën se si i interpreton rezultatet zgjedhore.
Akuzat janë pjesë e reagimit të VMRO-DPMNE-së, ndërsa shifrat e përmendura nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.