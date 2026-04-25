VMRO-DPMNE kritikon Filipçen dhe LSDM-në për mungesë vizioni politik

VMRO-DPMNE kritikon Filipçen dhe LSDM-në për mungesë vizioni politik

VMRO-DPMNE deklaroi për mediat se Venko Filipçe është një politikan i pasigurt dhe nervoz, i cili, sipas tyre, në baza ditore reagon me replika, kërcënime dhe ultimatume, ndërsa vazhdon të ndjekë linjën politike të Zoran Zaev dhe pret udhëzimet e tij për veprim.

Sipas reagimit, LSDM, e udhëhequr nga Filipçe, cilësohet si një parti pa ide dhe vizion për zhvillimin e vendit. Nga VMRO-DPMNE thonë se LSDM është më e fokusuar në analizimin e zhvillimeve politike jashtë vendit sesa në çështjet e brendshme, duke shtuar se përmes figurave të caktuara është bërë e ndikuar nga agjenda të huaja politike.

Në reagim gjithashtu pretendohet se Filipçe paraqitet si patriot, por në realitet, sipas tyre, vepron në kundërshtim me interesat shtetërore. Ata akuzojnë se politikat e LSDM-së kanë çuar vendin në një pozitë të vështirë në raport me Bullgarinë, duke e përshkruar këtë si rezultat të një qasjeje servile dhe kompromisesh të vazhdueshme.

VMRO-DPMNE më tej vlerëson se LSDM nuk ka strategji të qartë dhe se Filipçe, nën ndikimin e Zaevit, po pengon miratimin e ligjeve të rëndësishme që lidhen me integrimin evropian.

Në fund, theksohet se, sipas tyre, Filipçe ndryshon shpesh qëndrimet e tij politike, duke kaluar nga retorika kërcënuese në tërheqje nga pozicionet e mëparshme, përfshirë edhe çështjen e qeverisë teknike.

