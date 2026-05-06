VMRO-DPMNE: Filipçe po sakrifikon interesat kombëtare për karrierë politike
VMRO-DPMNE ka akuzuar liderin e LSDM-së, Venko Filipçe, dhe partinë e tij se e përdorin rrugën evropiane si justifikim politik, ndërsa sipas tyre, në praktikë pranojnë lëshime që dëmtojnë interesat kombëtare.
Në një reagim publik, VMRO-DPMNE pretendon se Filipçe, në përpjekje për të forcuar pozitën e tij brenda partisë, po shtyn politika të lëshimeve ndaj Bullgarisë pa kushte.
Sipas partisë opozitare, Filipçe nga njëra anë promovon orientimin pro-evropian të vendit, por nga ana tjetër, sipas tyre, bashkëpunon me persona dhe struktura me orientime të ndryshme politike dhe interesa të diskutueshme biznesi.
Në deklaratë përmenden edhe disa raste konkrete, përfshirë biznesmenin Aleksandar Onishçenko, të cilit i ishte dhënë shtetësia maqedonase dhe që më pas është përballur me akuza ndërkombëtare për korrupsion dhe pastrim parash. VMRO-DPMNE pretendon se ai është pritur dhe mbështetur nga figura të LSDM-së.
Po ashtu, partia akuzon edhe rastin e Borce Markovskit, konsull nderi i Bjellorusisë, duke pretenduar se kompanitë e tij kanë marrë kontrata shtetërore me vlerë të lartë përmes institucioneve publike.
Në deklaratë përmendet edhe Miodrag Davidoviq – Daka, ku VMRO-DPMNE pretendon se pas ndryshimeve urbanistike në Tetovë në vitin 2020, janë mundësuar projekte ndërtimore me vlera të mëdha financiare.