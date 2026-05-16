VMRO-DPMNE: Filipçe po ndjek politikën e Zaevit ndaj Bullgarisë
VMRO-DPMNE ka akuzuar kreun e LSDM-së, Venko Filipçe, se po vazhdon politikat e ish-kryeministrit Zoran Zaev, të cilat sipas partisë janë kundër interesave shtetërore.
Nga VMRO-DPMNE thonë se Filipçe po pranon termin “veri-maqedonas”, të cilin ata e konsiderojnë ofendues për maqedonasit. Sipas tyre, LSDM nuk kundërshton qëndrimet e Bullgarisë ndaj identitetit dhe gjuhës maqedonase.
Partia në pushtet gjithashtu kundërshton kërkesat për ndryshime kushtetuese pa garanci të qarta për rrugën drejt Bashkimi Evropian. Ata thonë se integrimi evropian duhet të bëhet pa, siç shprehen, “lëshime identitare”.
Në fund, VMRO-DPMNE i bëri thirrje Filipçes të mbrojë interesat shtetërore dhe kombëtare.