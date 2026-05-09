VMRO-DPMNE: Filipçe “po e josh” Bullgarinë me ndryshimet kushtetuese
VMRO-DPMNE ka reaguar me kritika ndaj liderit të LSDM-së, Venko Filipçe, duke e akuzuar atë për qëndrime që sipas tyre nënkuptojnë gatishmëri për lëshime në çështjet kombëtare dhe për qasje që favorizojnë Bullgarinë në diskursin publik.
Sipas deklaratës së partisë në pushtet, Filipçe është shprehur në mënyrë të përsëritur me qëndrime që, siç thonë ata, nuk përputhen me pozicionet zyrtare të Sofjes lidhur me identitetin maqedonas. VMRO-DPMNE pretendon se këto deklarata tregojnë mungesë të “vijave të kuqe” kur bëhet fjalë për interesat kombëtare.
Në reagim përmendet edhe një postim i Filipçes në rrjetet sociale pas formimit të qeverisë së re në Bullgari, të cilin partia e interpreton si urim të shpejtë dhe si sinjal për afrimin politik mes palëve, në një kohë tensionesh rajonale.
VMRO-DPMNE gjithashtu i referohet deklaratave të tij televizive lidhur me ndryshimet kushtetuese dhe procesin e integrimit evropian, duke e kritikuar qëndrimin se ato mund të miratohen pa garanci të qarta për përparimin e Maqedonisë së Veriut në BE.
Në reagim përmenden edhe Marrëveshja e Prespës, Marrëveshja me Bullgarinë dhe propozimi francez, të cilat partia i cilëson si vendime që kanë ndikuar në rritjen e presioneve dhe bllokadave ndaj vendit.
VMRO-DPMNE thekson se, sipas saj, këto procese kanë qenë pjesë e qeverisjeve të mëparshme të LSDM-së dhe se vazhdojnë të paraqiten si arritje nga përfaqësues të saj, përfshirë Filipçen.