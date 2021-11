VMRO-DPMNE: Duhej të kidnapojnë deputet vetëm që të shpëtojë qeveria

Nëpërmjet një njoftimi të VMRO-DPMNE-së thuhet se “është dashur të kidnapojnë deptuet vetëm që të shpëtojë qeveria”.

Sipas tyre, Zaev është më e keqja e Maqedonisë dhe se qeveria nuk tregoi se ka shumicë.

“U dasht të rrëmbenin një deputet vetëm që qeveria të mbijetonte, Zaev është më i keqi për Maqedoninë. Humbësi Zaev ka vetëm 59 deputetë plus një deputet të rrëmbyer. Dje iu desh të rrëmbente një deputet për të vazhduar vjedhjen. Një deputet u mbajt peng gjatë gjithë ditës, por në fund nuk u paraqit në kuvend, por u lirua në video pas gjithë frikës për sigurinë e tij. Dje Zaev vrau demokracinë në vend. Me metoda jodemokratike të qeverisjes do të zhytemi në listat e institucioneve përkatëse ndërkombëtare si Transparency apo në listat e revistave si The Economist. Vendi nuk duhet të mbahet peng i interesave të një klike të ngushtë njerëzish”, thuhet në komunikatën e VMRO-DPMNE.