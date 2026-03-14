VMRO-DPMNE akuzon LSDM-në për organizimin e protestës së LSM-së
Partia në pushtet, VMRO-DPMNE, akuzon Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë se qëndron pas organizimit dhe logjistikës së protestës së paralajmëruar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM).
Sipas VMRO-DPMNE-së, persona të afërt me LSDM-në kanë ndihmuar në mobilizimin e njerëzve dhe organizimin e transportit nga disa qytete për të marrë pjesë në protestë.
Si shembull përmendet Kumanovë, ku sipas partisë organizimi i transportit është bërë nga Oliver Trajkovski, për të cilin thuhet se është i lidhur me strukturat lokale të LSDM-së.
Nga VMRO-DPMNE thonë se protesta, në vend që të jetë një reagim sindikal për të drejtat dhe pagat e punëtorëve, po përdoret për presion politik.