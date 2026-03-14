VMRO-DPMNE akuzon LSDM-në për organizimin e protestës së LSM-së

Partia pushtet, VMRO-DPMNE, akuzon Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë se qëndron pas organizimit dhe logjistikës protestës paralajmëruar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM).

Sipas VMRO-DPMNE-së, persona afërt me LSDM-kanë ndihmuar mobilizimin e njerëzve dhe organizimin e transportit nga disa qytete për marrë pjesë protestë.

Si shembull përmendet Kumanovë, ku sipas partisë organizimi i transportit është bërë nga Oliver Trajkovski, për cilin thuhet se është i lidhur me strukturat lokale LSDM-së.

Nga VMRO-DPMNE thonë se protesta, vend jetë një reagim sindikal për drejtat dhe pagat e punëtorëve, po përdoret për presion politik.

MARKETING

