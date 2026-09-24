Vlora Hyseni shkon në SPAK, flet për herë të parë pas arrestimit
Ish-drejtoresha e SHISH, Vlora Hyseni, ka mbërritur në ambientet e GJKKO-së, ku pritet t’i komunikohet dhe të shqyrtohet masa e sigurisë ndaj saj.
Hyseni u vendos dy ditë më parë në masën “arrest në shtëpi”, në kuadër të hetimeve të SPAK për dosjen “AKSHI”. Hetimet kanë nxjerrë në pah komunikime të saj me biznesmenin Ergys Agasi, i cili u arrestua rreth një muaj më parë.
Gjatë kalimit nga rruga drejt godinës, Hyseni është shprehur shkurtimisht ndaj pyetjes së gazetarëve nëse Agasit i janë kaluar nga ana e saj dokumente të klasifikuara, duke u shprehur: “Si kalon ti në takime me agjentët serb në dhomat e hotelit Rogner”.
Vlora Hyseni akuzohet për “nxjerrje të sekretit shtetëror” dhe “përkrahje të autorit të krimit”.
Ish-drejtoresha e SHISH-it është marrë në pyetje më 18 shtator nga SPAK, për lidhjet e saj me biznesmenin Agasi. Sipas qëndrimit të saj, komunikimet mes tyre kanë qenë të lidhura me bashkëpunimin e Agasit si informator i SHISH-it.
Vlora Hyseni ishte emëruar në krye të SHISH-it rreth tre vite më parë dhe u shkarkua nga detyra nga kryeministri Edi Rama pas nisjes së hetimeve nga SPAK.