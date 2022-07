Vlera e “TVSH-ja ime” do të rritet në 2100 denarë, përdoruesi më i vjetër i aplikacionit është 98 vjeçar

Për tre vite që kur ka filluar të funksionoj aplikacioni “TVSH-ja ime”, tek qytetarët janë kthyer 4.2 miliard denarë. Kështu njoftoi drejtoresha e Drejtoris për të Ardhura Publike Sanja Llukarevska. Nga 1 janari i vitit që vjen bëri me dije ajo, vlera e TVSH-së që do të kthehet tek qytetarët do të rritet nga 1 800 deri në 2 100 denarë.

“Në periudhën në vijim, të koordinuar me ministrin e Financave, do të parashtrojmë propozim ndryshim për Ligjin për kthimin e TVSH-së të përsonave fizik. Ky ndryshim është me qëllim që nga vitiiI ardhshëm, nga 1 janar 2023, të rritet limiti i kthimti të TVSH-së, me çka qytetarët ne vend të 1 800 denarëve për tre muaj, do të fitojnë vlerë maksimale prej 2 100 denarë për faturat e skenuara”, ka deklaruar Sanja Llukarevska, drejtoresh e DAP

Personi më i moshuar që e përdor aplikacionin është një 98 vjet nga Radovishi. /SHENJA/