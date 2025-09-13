VLEN zyrtarizon Zekerija Berishën si bartës liste për Qytetin e Shkupit
Koalicioni VLEN ka zyrtarizuar kandidaturën e Zekerija Berishës si bartës i listës për Këshillin e Qytetit të Shkupit në zgjedhjet e ardhshme lokale.
Sipas njoftimit zyrtar, Berisha është vlerësuar si një profesionist i dëshmuar dhe aktivist i angazhuar i partisë Alternativa, duke fituar besimin e koalicionit për të qenë zëri përfaqësues i shqiptarëve në kryeqytet.
“Berisha është fytyra politike e cila më së miri do ta përfaqësojë VLEN-in në qytetin e Shkupit,” thuhet në komunikatën e koalicionit VLEN.