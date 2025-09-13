VLEN zyrtarizon Zekerija Berishën si bartës liste për Qytetin e Shkupit

VLEN zyrtarizon Zekerija Berishën si bartës liste për Qytetin e Shkupit

Koalicioni VLEN ka zyrtarizuar kandidaturën e Zekerija Berishës si bartës i listës për Këshillin e Qytetit të Shkupit në zgjedhjet e ardhshme lokale.

Sipas njoftimit zyrtar, Berisha është vlerësuar si një profesionist i dëshmuar dhe aktivist i angazhuar i partisë Alternativa, duke fituar besimin e koalicionit për të qenë zëri përfaqësues i shqiptarëve në kryeqytet.

“Berisha është fytyra politike e cila më së miri do ta përfaqësojë VLEN-in në qytetin e Shkupit,” thuhet në komunikatën e koalicionit VLEN.

MARKETING

Të ngjajshme

Droni rus shkel hapësirën ajrore rumune, Polonia në gatishmëri

Droni rus shkel hapësirën ajrore rumune, Polonia në gatishmëri

Ministria e Shëndetësisë: Po e ndjekim gjendjen me zjarrin në Trubarevë, jemi në koordinim me të gjitha institucionet kompetente

Ministria e Shëndetësisë: Po e ndjekim gjendjen me zjarrin në Trubarevë, jemi në koordinim me të gjitha institucionet kompetente

Bujar Osmani prezanton projektin “Çair 2040” së bashku me arkitektin e njohur Michel Rojkind

Bujar Osmani prezanton projektin “Çair 2040” së bashku me arkitektin e njohur Michel Rojkind

Tregjet “ndëshkojnë” Francën, çfarë do të thotë ulja e re e vlerësimit ekonomik nga Fitch

Tregjet “ndëshkojnë” Francën, çfarë do të thotë ulja e re e vlerësimit ekonomik nga Fitch

Trump u kërkon shteteve të NATO-s të mos blejnë naftë ruse: Kjo do ndikojë në dhënien fund të luftës në Ukrainë

Trump u kërkon shteteve të NATO-s të mos blejnë naftë ruse: Kjo do ndikojë në dhënien fund të luftës në Ukrainë

Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza shkon në 64.800 mes luftës gjenocidale të Izraelit

Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza shkon në 64.800 mes luftës gjenocidale të Izraelit