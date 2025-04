VLEN: Vendimi i Taravarit është në favor të ringjalljes së BDI-së, në zgjedhje shkojmë me një listë për kryetar dhe këshilltarë

Zv/kryeministri Izet Mexhiti, në konferencë për media, tha se tani më një kohë është e qartë se Arben Taravari ka patur negociata me BDI-në dhe Ali Ahmetin.

Ai tha se qëllimi ka qenë ringjallja e BDI-së, raporton SHENJA.

Mexhiti tha se BDI nuk shpëton pavarësisht gomave rezeve që mund ti hidhen.

‘Vendimi për dalje me lista të veçanta nuk është i bazuar në qëndrimet e bazës… është një vendim i marrë për interesa të BDI-së dhe për të cilat Taravari duhet të jep shpjegimi para. VLEN ka vendosur që të garojë bashkë edhe me lista edhe me kryetar të komunash. Në ditët në vijim do të formohen shtabet. U bëjmë thirrje që të gjithë simpatizantëve dhe anëtarëve të distancohen nga politikat përçarëse të Taravarit sepse vjeshta sjellë një fitore të re politike”, tha Mexhiti, raporton SHENJA.

MARKETING