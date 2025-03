VLEN: Tendat e BDI-së u mbyllën sërish, vajtonin për gjeneralin që kishte luftuar kundër liderit të tyre

VLEN ka reaguar ndaj BDI-së, e cila sipas tyre, vazhdimisht flet në emër të luftës, por tashmë i ka shpallur luftë vetvetes deri në shkatërrim të plotë.

“Mbrëmë, eksponentë të lartë të kësaj partie vajtonin publikisht për Besnik Eminin, por brenda natës e mbyllën tendën e tyre sapo në media doli dokumenti që tregon se ai kishte qenë pjesë e armatës që luftoi kundër UÇK-së. A mund të jetë rastësi që Besnik Emini, pjesë e Armatës së Maqedonisë gjatë vitit 2001, u gradua në gjeneral pikërisht nga BDI? Jo, sepse gjithçka që ka bërë kjo parti në këto 20 vjet ka qenë në kurriz të shqiptarëve!”, thonë nga VLEN.

VLEN pyet: Çfarë e lidh BDI-në me Besnik Eminin? Pse eksponentët e saj derdhën lot për të? A ishte ky një pazar i zakonshëm për të mbajtur pushtetin?

“Këto nuk janë pyetje të rastësishme. Fundi i BDI-së po vjen dhe ata po e ndjejnë. Frika e tyre është aq e madhe sa tashmë hapur deklarojnë se nuk kanë guxim të garojnë në zgjedhjet lokale. Po tentojnë t’i shmangen përballjes me qytetarët duke luajtur me skenare bojkoti dhe destabilizimi, sepse nuk mund të përballojnë humbjen e turpshme që i pret.

Por e kotë! Ata u mbajtën në pushtet me manipulime, gënjeshtra dhe mashtrime, ne përmes demaskimit i dëbuam nga pushteti”, thonë nga VLEN.

