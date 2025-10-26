VLEN: Shqiptarët zgjodhën dinjitetin, jo fyerjet e Ahmetit!
Koalicioni VLEN tha se në çdo cep po vërehet euforia e qytetarëve që BDI po merr fund. VLEN tha se janë fryma e re e ndryshimit që më 2 nëntor, do të fillojnë epokën e re të shqiptarëve me VLEN.
Tutje, shtuan se janë shembull më i mirë i politikës shqiptare, që siç tha, janë pranë popullit duke i dëgjuar hallet e tyre.
“Në çdo cep të vendit, në çdo lokal, në çdo mëhallë ndihet euforia e qytetarëve që BDI më në fund po merr fund. Pas më shumë se 20 vitesh keqqeverisje, mashtrime dhe arrogancë, shqiptarët janë zgjuar dhe po kërkojnë ndryshimin e vërtetë.
VLEN po shërben si shembulli më i mirë i politikës moderne shqiptare pa presione, pa shantazhe, pa kërcënime.
Ne komunikojmë me qytetarët, i dëgjojmë hallet e tyre dhe punojmë për çdo vendbanim, për çdo familje. Ne jemi pranë popullit, jo të mbyllur në zyra e bunkerë pushteti.
Nga ana tjetër, BDI është në fund të pusit. Çdo ditë del në pah marrëveshja e tyre e turpshme me Levicën, një bashkëpunim që tradhton interesin shqiptar për pushtet personal.
Kjo u pa qartë më 19 tetor, kur qytetarët ua dhanë dënimin e parë. Por goditja e fundit do të vijë më 2 nëntor, në Tetovë, Dibër, Dollnen, Bërvenicë e gjithandej ku shqiptarët kanë vendosur ta mbyllin kapitullin e BDI-së.
VLEN nuk ofendon shqiptarët, nuk i quan “zagarë” e “gazimestan” si Ali Ahmeti, por i nderon me përfaqësim dinjitoz dhe punë të përditshme.
Ne besojmë te dinjiteti, te bashkimi dhe te politika që i shërben qytetarit, jo xhepit personal.
VLEN është fryma e re, forca e ndryshimit dhe vula që shqiptarët do të kenë zë të pastër, të fortë dhe të ndershëm në çdo nivel të pushtetit.
Më 2 nëntor, të gjithë bashkë për ta mbyllur kapitullin e vjetër dhe për ta nisur epokën e re të shqiptarëve me VLEN”, thotë VLEN.