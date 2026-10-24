VLEN: Rritja e pagës minimale për 67% dëshmon dallimin mes dy qeverisjeve
Rritja e pagës minimale dhe përmirësimi i standardit jetësor të qytetarëve mbeten ndër prioritetet kryesore të VLEN-it. Sipas të dhënave të publikuara nga ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, paga minimale neto në vend ka shënuar rritje nga 22.567 denarë në vitin 2024 në 26.046 denarë në vitin 2026.
Sipas këtyre të dhënave, paga minimale neto është rritur për gjithsej 3.479 denarë gjatë periudhës 2024–2026. Në vitin 2025, ajo arriti në 24.379 denarë, ndërsa në vitin 2026 u rrit në nivelin aktual prej 26.046 denarësh.
VLEN e krahason këtë rritje me periudhën 2016–2018, kur paga minimale u rrit nga 10.080 në 12.165 denarë, ose për 2.085 denarë. Sipas përllogaritjeve të paraqitura nga ky subjekt politik, rritja nominale në dy vitet e para të mandatit aktual është rreth 67 për qind më e lartë se ajo e periudhës së krahasuar.
Nga VLEN theksojnë se rritja e pagave duhet të reflektohet drejtpërdrejt në jetën e përditshme të qytetarëve, duke ua lehtësuar familjeve përballimin e shpenzimeve dhe duke forcuar fuqinë e tyre blerëse.
“Qëllimi është që të ardhurat e punëtorëve të vazhdojnë të rriten dhe përmirësimi ekonomik të ndihet drejtpërdrejt nga qytetarët”, thuhet në qëndrimin e VLEN-it.
Ky subjekt politik thekson se do të vazhdojë të mbështesë politika që synojnë rritjen e pagave, përmirësimin e kushteve të punës dhe ngritjen e standardit jetësor.
Megjithatë, ndikimi real i rritjes së pagave në fuqinë blerëse varet edhe nga lëvizja e çmimeve dhe kostos së jetesës. Për këtë arsye, krahasimi i pagave nominale mbetet një tregues i rëndësishëm, por jo i vetëm, për të vlerësuar ndryshimin e standardit jetësor të punëtorëve.