VLEN: Reforma e BDI-së fillon e mbaron me Blerim Bexhetin

Koalicioni VLEN ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në radhët e BDI-së, duke deklaruar se “populli ua ka mbyllur derën” dhe se partia e Ali Ahmetit “është fshirë nga harta politike e vendit”.

Në reagimin e VLEN thuhet se “Debakli ishte i pastër si dita. Të gjithë e panë, të gjithë e dinë se BDI është fshirë nga harta politike. Vetëm ata që e shkatërruan, sot bëjnë sikur s’e kuptojnë.”

Sipas koalicionit opozitar, në vend që të pranojnë humbjen, drejtuesit e BDI-së “shpikin teori konspirative dhe armiq imagjinarë, por kurrë nuk pranojnë fajin e tyre”.

“Për dy dekada, e ushqyen pushtetin me gënjeshtra dhe frikë, dhe sot, kur populli ua mbylli derën, nuk kanë as dinjitetin minimal për të heshtur. BDI nuk ra rastësisht – e rrëzoi arroganca, mashtrimi dhe hajnia që e kthyen në kulturë partie,” thuhet në reagimin e VLEN.

Koalicioni gjithashtu ironizon deklaratat e përfaqësuesve të BDI-së për “analizë të rezultatit”, duke thënë se “nuk mund të ketë analizë me të njëjtat fytyra që e rrënuan partinë”.

Në njoftim përmendet edhe emri i Blerim Bexhetit, për të cilin thuhet se “simbolizon gjithçka që shqiptarët refuzuan – mendjemadhësinë, imoralitetin dhe fyerjen e inteligjencës së qytetarëve”.

“Nëse për ta ‘ndryshimi’ fillon dhe mbaron me Blerim Bexhetin, atëherë BDI e ka vulosur vetë fundin e vet politik,” përfundon reagimi i VLEN.

