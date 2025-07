VLEN: Realizojmë 43 projekte madhore në 33 komuna, në vlerë mbi 227 milion denarë

Pas 1 viti qeverisje, rezultatet tona po ndjehen edhe më shumë nga qytetarët. VLEN konfirmon edhe njëherë angazhimin e pakompromis për të përmirësuar jetën e përditshme të qytetarëve në çdo cep të vendit. Me vizion të qartë dhe vendosmëri institucionale, po realizojmë 43 projekte madhore në 33 komuna, me vlerë mbi 227 milionë denarë, që synojnë ndërtimin e ujësjellësve, rrjeteve të kanalizimit dhe menaxhimin efikas të ujërave.

Ujë i pastër, kanalizim modern dhe mjedis i mbrojtur janë tre shtyllat mbi të cilat ndërtohet ky plan ambicioz investimesh që do të prekë qindra mijëra qytetarë nga Kërçova e deri në Sveti Nikollë, nga Ohri e Struga, deri në Tetovë, Haraçinë, Studeniçan, Çair, Radovish, Gradsko e shumë të tjera. Në mënyrë të veçantë, VLEN nënvizon me krenari nisjen e projektit për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit fekal për fshatin Xhepçisht, një investim prej 30 milionë denarësh, i firmosur në Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, në prani të ministrit Izet Mexhiti dhe përfaqësuesve lokalë.

Ky projekt nuk është thjesht një tubacion apo një dosje teknike, por një hap i domosdoshëm drejt dinjitetit urban, shëndetit publik, mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm rural.

Ky është VLEN: një forcë politike që nuk bën kompromise me premtimet, që nuk shet iluzione, por realizon projekte me ndikim konkret në cilësinë e jetës së qytetarëve.

Po ndërtojmë çdo ditë, me punë, vizion dhe përgjegjësi, sepse e ardhmja nuk pret. Vendbanimet shqiptare dhe çdo komunë tjetër që e do zhvillimin, e ndjen prezencën e VLEN-it, jo me slogane zgjedhje, por me investime konkrete dhe rezultate të dukshme.

Falë ministrit Izet Mexhiti dhe ekipit të tij, Ministria e Mjedisit Jetësor është kthyer në një instrument kyç të transformimit pozitiv të vendit, me projekte që lënë gjurmë dhe ndryshojnë realitetin në komuna. Vazhdojmë përpara, me qytetarin në qendër, me transparencë, me profesionalizëm dhe me përkushtim të plotë ndaj interesit publik.

VLEN për vendin, VLEN për qytetarin, VLEN për të ardhmen!

Resmi Ejupi, VLEN

