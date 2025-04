VLEN: Propozimi për branitellat nuk kalon, LSDM ka mbetur pa kauzë!

Sot, në seancën e Komisionit parlamentar për Punë dhe Politikë Sociale dhe Demografi, udhëheqësja e këtij Komisioni, deputetja e koalicionit VLEN, Imërlije Saliu, ua kujtoj edhe njëherë deputetëve të LSDM-së se kauza e tyre është e rrejshme dhe se këtë Ligj është ta miratojnë ata deri sa kanë qeverisur me BDI-në, parti që e ka votuar këtë propozim Ligj disa herë.

“Deputetja Saliu nga pozita e kryetares së Komisionit dëshmoi edhe njëherë pjekuri politike e legjislative me çka refuzoi ta fus në rend dite propozim Ligjin për branitellat. Sipas saj një veprim i tillë flet për shkelje ligjore sepse ky propozim nuk ka tani më kurrfarë baze ligjore.

Në Komision deputetëve të LSDM-së iu bë edhe njëherë me dije se ky Ligj nuk mund të kalon dhe kjo gjë ka marrë fund.

Prandaj, i bëjmë thirrje LSDM-së të reflektojë e të mos shkaktoj pengesë dhe bllokadë në Komision pasi këtu kalojnë çështje që janë të rëndësishme për qytetarët tanë. Deputetët janë zëri i qytetarëve dhe assesi nuk duhet të jenë bllokatorë të proceseve të rëndësishme për ta.

VLEN të vendosur, të pa luhatur, të përgatitur në përmirësimin e jetës së qytetarëve përmes miratimit të ligjëve që bashkojnë dhe jo atyre që diskriminojnë e ndajnë qytetarët!”, thuhet në reagimin e VLEN-it.

MARKETING