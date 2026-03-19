VLEN: Procesi i unifikimit ka nisur dhe nuk ndalet
“Procesi i unifikimit të VLEN-it tashmë ka hyrë në fazën e vendimeve të guximshme dhe të pakthyeshme”, thonë nga koalicioni VLEN, duke shtuar se ajo që shihej si nevojë politike, sot po merr formë konkrete si rezultat i vullnetit të konsoliduar për ndërtimin e një subjekti të vetëm.
“Vendimi i Alternativës për t’u bashkuar në subjektin e ri politik VLEN vetëm sa e konfirmon atë që tashmë është e qartë për këdo që e ndjek me vëmendje këtë zhvillim. Procesi i unifikimit ka nisur dhe nuk ndalet. Edhe subjektet tjera përbërëse të VLEN-it, si Lëvizja BESA, Lëvizja Demokratike dhe ASH, që e ndërmorën këtë hap më herët dhe pezulluan organet e tyre, dëshmojnë pjekuri politike dhe vetëdije të lartë për domosdoshmërinë e këtij konsolidimi. Çdo hap që po hidhet në këtë drejtim dëshmon se VLEN po ecën sigurt drejt konsolidimit në një parti të vetme, si përgjigje e qartë ndaj kërkesës së shqiptarëve për bashkim, forcë dhe përfaqësim të denjë. Pikërisht për këtë arsye, ky proces po përcillet me shpresë nga shqiptarët dhe me shqetësim nga ata që për vite me radhë e kanë trajtuar përfaqësimin si pronë të tyre private”, thonë nga VLEN.