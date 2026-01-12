VLEN: Përkushtim i qartë institucional ndaj agjendës evropiane

VLEN: Përkushtim i qartë institucional ndaj agjendës evropiane

Integrimi evropian mbetet prioritet strategjik i Qeverisë dhe një angazhim i palëkundur politik i VLEN. Në këtë kuadër, sot u zhvillua një takim ndërmjet Zëvendëskryeministrit të Parë, Bekim Sali, dhe Ambasadorit të Bashkimit Evropian në vend, Michalis Rokas, ku u riafirmua përkushtimi i plotë institucional ndaj agjendës evropiane.

Gjatë takimit, bashkëbiseduesit theksuan rëndësinë e reformave të ndërlidhura me procesin e integrimit evropian, duke i cilësuar ato si thelbësore për forcimin e kapaciteteve institucionale, rritjen e besimit të qytetarëve dhe avancimin e bashkëpunimit të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian.

VLEN vlerësoi lart partneritetin me BE-në dhe shprehu mbështetje për çdo hap konkret që e afron vendin drejt standardeve evropiane, sundimit të ligjit dhe konsolidimit demokratik. Sipas VLEN, rruga evropiane mbetet alternativa e vetme strategjike për të ardhmen e vendit dhe përkushtimi ndaj saj do të vazhdojë me intensitet të shtuar.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeministri Rama: Deri në vitin 2030 bëhemi eksportues të energjisë

Kryeministri Rama: Deri në vitin 2030 bëhemi eksportues të energjisë

“One Makedonia telekomunikacii” është zgjedhur operatori i tretë celular, vijon afati për pagesën e tarifës së njëhershme prej 8.020.003 eurove

“One Makedonia telekomunikacii” është zgjedhur operatori i tretë celular, vijon afati për pagesën e tarifës së njëhershme prej 8.020.003 eurove

Gaza, 3 palestinezë të vrarë në sulme të reja izraelite pavarësisht armëpushimit

Gaza, 3 palestinezë të vrarë në sulme të reja izraelite pavarësisht armëpushimit

Në aeroportet e Maqedonisë vitin e kaluar janë transportuar 3,5 milionë udhëtarë, rritje prej nëntë përqindëve në nivel vjetor

Në aeroportet e Maqedonisë vitin e kaluar janë transportuar 3,5 milionë udhëtarë, rritje prej nëntë përqindëve në nivel vjetor

Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive t’i japë për lexim të mëtutjeshëm ndryshimet dhe plotësimet e Kodit penal

Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive t’i japë për lexim të mëtutjeshëm ndryshimet dhe plotësimet e Kodit penal

Benzina dhe vaji për amvisëri shtrenjtohen për gjysmë denari

Benzina dhe vaji për amvisëri shtrenjtohen për gjysmë denari