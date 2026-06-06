VLEN: Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat po kthehet në ligj pas dy dekadash vonesë
Në një konferencë për shtyp, përfaqësuesi i koalicionit VLEN, Daut Memishi, ka deklaruar se vendi ndodhet “para një momenti historik”, duke iu referuar miratimit të ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, të cilin ai e cilësoi si zbatim të drejtpërdrejtë të parimeve që burojnë nga Marrëveshja e Ohrit.
Sipas Memishit, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nuk është më vetëm parim kushtetues apo premtim politik, por tashmë po shndërrohet në detyrim ligjor për të gjitha institucionet. Ai theksoi se ky ligj, sipas tij, është vonuar për më shumë se dy dekada dhe se nuk është realizuar nga qeveritë e mëparshme, pavarësisht premtimeve të përsëritura.
Memishi kritikoi kundërshtarët politikë, duke thënë se kanë pasur mundësi dhe pushtet për ta miratuar një ligj të tillë, por nuk kanë pasur vullnet politik. Ai shtoi se ka pasur përpjekje për ta paraqitur Marrëveshjen e Ohrit si të përmbyllur, ndërsa, sipas tij, mungesa e këtij ligji tregon të kundërtën.
Në fund të deklaratës, ai theksoi se VLEN po e realizon këtë proces “brenda 25 muajve”, duke e krahasuar me periudhën shumë më të gjatë të mosveprimit të mëhershëm, dhe se sipas tij, për qytetarët është më e rëndësishme ekzistenca e një ligji mbrojtës sesa funksionet politike.