VLEN: Pas 50 vitesh histori, Shkëndija e Haraçinës me stadium të ri
Pas pesë dekadash histori, traditë dhe përkushtim ndaj futbollit, Shkëndija e Haraçinës pritet të ketë një infrastrukturë të re sportive. Sipas një njoftimi të VLEN, në Haraçinë ka nisur realizimi i qendrës së re sportive, një projekt i Komunës së Haraçinës që mbështetet edhe nga pushteti qendror.
Projekti synon krijimin e kushteve më të mira për zhvillimin e sportit në komunë, me fokus të veçantë te Shkëndija e Haraçinës, por edhe te fëmijët dhe të rinjtë që do të kenë hapësira më të përshtatshme për stërvitje dhe zhvillim sportiv.
Në procesin e realizimit të projektit është përfshirë edhe pushteti qendror. Sipas njoftimit, mbështetjen institucionale për zhvillimin e infrastrukturës sportive e dëshmon edhe prania e zëvendësministres së Sportit, Safije Sadiki Shahini.
Kryetari i Komunës së Haraçinës, Daut Beqiri, e konsideron projektin një hap të rëndësishëm për zhvillimin e sportit lokal dhe një investim në gjeneratat e reja. Qendra e re sportive synon t’i krijojë Shkëndijës kushte që, sipas VLEN-it, i përgjigjen historisë së saj 50-vjeçare.
Projekti shihet gjithashtu si bazë për një hap tjetër të rëndësishëm: realizimin e stadiumit kryesor të Shkëndijës së Haraçinës.
Me ndërtimin e infrastrukturës së re, Haraçina synon të krijojë hapësira më të mira për sportistët e rinj dhe për zhvillimin e futbollit në komunë.