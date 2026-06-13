VLEN: Partneriteti strategjik me Turqinë po shndërrohet në investime konkrete dhe zhvillim ekonomik
Partneriteti strategjik me Turqinë po merr një dimension të ri përmes bashkëpunimit ekonomik dhe nxitjes së investimeve, në përputhje me vizionin e VLEN-it për zhvillim të qëndrueshëm, ekonomi konkurruese dhe më shumë mundësi për qytetarët.
Pjesëmarrja e zëvendëskryeministrit të parë, Bekim Sali, dhe ministrit të Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, në Forumin e Biznesit Turqi–Maqedonia e Veriut në Istanbul është dëshmi e qasjes aktive të institucioneve për të krijuar ura të reja bashkëpunimi me komunitetin e biznesit dhe investitorët.
Qeveria, me përfaqësuesit e saj nga VLEN, po punon për krijimin e një klime të favorshme për investime, me politika që mbështesin prodhimin, inovacionin, zhvillimin teknologjik dhe hapjen e vendeve të reja të punës, duke e pozicionuar vendin si një partner të besueshëm dhe konkurrues në rajon.
Thellimi i bashkëpunimit ekonomik me Turqinë nuk është vetëm një prioritet diplomatik, por një mundësi konkrete për rritje ekonomike, avancim të industrisë vendore dhe krijim të perspektivës së re zhvillimore për vendin.
VLEN do të vazhdojë të mbështesë politika që sjellin investime, fuqizojnë ekonominë dhe ndërtojnë partneritete afatgjata në interes të qytetarëve dhe të ardhmes së Maqedonisë së Veriut.